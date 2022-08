(Di giovedì 4 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’edizione del 4 agosto del Notiziario, ultimo numero prima della sospensione per le vacanze estive, si apre con un dato allarmante: ben 116nei nostri, con quello diin cima alla classifica. Undeldel distaccamento diè stato protagonista deltaggio di unadi 11 mesi durante ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, ...

TagliaferroSilv : RT @Ivarden1: @EnricoLetta @Tg3web Ma questo è sciacallaggio sul serio però... Ci sono state altre aggressioni con morti violente negli ste… - Girelli85977044 : RT @Ivarden1: @EnricoLetta @Tg3web Ma questo è sciacallaggio sul serio però... Ci sono state altre aggressioni con morti violente negli ste… - Ivarden1 : @EnricoLetta @Tg3web Ma questo è sciacallaggio sul serio però... Ci sono state altre aggressioni con morti violente… - TuttoSuMilano : Le aggressioni negli ospedali milanesi rischiano di aumentare del 41%. Il Pd denuncia: “C'è una legge che non… - MassimoCerani : @ProfCampagna In effetti, negli ultimi 70 anni la Russia è quella che ha speso di più in armamenti, basi militari n… -

Il Notiziario

...volta ha ribadito il pieno sostegno di Washington nella difesa dell'isola "contro le... Anche se all'epoca fu il presidente di Taiwan a recarsiStates, mentre la Cina manifestò gli ...... la contestuale grave carenza di organico della Polizia penitenziaria e l 'aumento esponenziale dellea carico degli agenti in numero mai registratoultimi 40 anni. Inoltre, ... Aggressioni negli ospedali, Garbagnate primo; vigile del fuoco di Saronno salva bimba in aereo | ANTEPRIMA Dalle belle facce vincenti dell'Australia di oggi a quella di un allenatore australiano di alto livello, componente della hall of fame, che sta affrontando 20 accuse relative alla presunta aggressione ...“Non può che destare preoccupazione l’ennesimo atto di violenza ai danni di un operatore sanitario avvenuto a Taranto. Voglio esprimere la mia solidarietà all’operatrice di radiologia aggredita al Pro ...