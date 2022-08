UFFICIALE Empoli | Viti ceduto al Nizza | il comunicato

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ha annunciato la cessione del difensoreal: ilAttraverso una nota, l’ha annunciato la cessione del difensore Mattiaal. IL– «Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ OGC Nice per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia».Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l'@ogcnice per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattiapic.twitter.com/1HFFkLuB5E—Fc Official (@Calcio) August 3, ...

