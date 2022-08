Spalletti | “Serve condizione migliore Prenderemo un portiere Kvaratskhelia grandi qualità”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Lucianoparla di Napoli-Girona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono abbastanza soddisfatto, siamo entrati forte in campo. Recuperavamo bene palla, poi dopo il recupero non abbiamo fatto cose buone, che invece sappiamo fare. Quando non gestisci bene la palla, poi ti esponi a contropiedi avversarie, a rincorrere l’avversario e quindi a perdere energie, che invece se la palla viaggia bene non succede e quindi magari abbiamo più energie. Abbiamo preso qualche buco sulla trequarti e su questo dobbiamo migliorare“. Sui gol presi,ha detto: “Nelle partite precedenti abbiamo preso gol per colpa nostra. Questa sera il Girona ha fatto un bel gol, sono stati molto bravi a fare quella rete“. Intervista adopo Napoli-Girona.Su, l’allenatore ha detto: “È che può fare la giocata, ...

inserisce forze fresche in campo, spazio a tutti. (agg. Umberto Tessier) De Laurentiis: "Non comprerò più africani"/ Koulibaly in tackle: "rispetto" DIRETTA NAPOLI GIRONA STREAMING ...... con Petagna in partenza e i giovani come Gaetano che alla fine andranno via in prestito,...dice che sarebbe un grande investimento. Ma intanto, in questa situazione di stallo, si sono ...Luciano Spalletti parla di Napoli-Girona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret bene ma prenderemo un altro portiere".77' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Zielinski serve Zerbin al centro, passaggio di prima in verticale a cercare Petagna. La punta del Napoli si defila sulla sinistra e fa partifre un gran diagonale col ma ...