Sophie: vita e particolarità della nuova tronista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con i suoi 18 anni Sophie Codegoni è la tronista più giovane di Uomini e Donne. Fa la modella ed è originaria di Milano. Chi è Sophie Codegoni: curiosità sulla ex tronista di Uomini e Donne su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con i suoi 18 anniCodegoni è lapiù giovane di Uomini e Donne. Fa la moed è originaria di Milano. Chi èCodegoni: curiosità sulla exdi Uomini e Donne su Donne Magazine.

TheBasciagoni : RT @demoanto9: Nella vita si parte sempre dal basso. Sempre. Serve Tanta umiltà e tanta gavetta. Sempre dalla parte di chi preferisce fare… - Stellina_33 : RT @demoanto9: Nella vita si parte sempre dal basso. Sempre. Serve Tanta umiltà e tanta gavetta. Sempre dalla parte di chi preferisce fare… - demoanto9 : Nella vita si parte sempre dal basso. Sempre. Serve Tanta umiltà e tanta gavetta. Sempre dalla parte di chi prefer… - TizianiLucia : RT @CinziaNovelli2: Credo che molti di noi #basciagoni oggi abbiamo gli occhi velati di gioia per la nostra piccola grande donna SOPHIE ??… - Frances76420828 : @SannaLau1988 Felicissima per @Sophie_codegoni ke possa realizzare tutti i suoi sogni lavorativi e in amore un in b… -