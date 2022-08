Richiamati 33 bambini | vaccini Pfizer inoculati troppo tempo dopo lo scongelamento

news_modena : Vaccini somministrati troppo tardi dopo lo scongelamento, richiamati 33 bambini -

ModenaToday

di Redazione Cronache Dalla Ausl di Pavullo nel Frignano per verificare il livello di anticorpi. Al momento nessuno di loro presenta problemi di salute Le famiglie di 33hanno ricevuto un richiamo da parte dell'Ausl del distretto sanitario di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena . I loro figli devono presentarsi in ospedale per verificare il livello di ...5,7 mln dia rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... è stata decisa la data in cui gli italiani sarannoalle urne: il 25 settembre. Con la fine ... Vaccini somministrati troppo tardi dopo lo scongelamento, richiamati 33 bambini Dalla Ausl di Pavullo nel Frignano per verificare il livello di anticorpi. Al momento nessuno di loro presenta problemi di salute ...Passeggiata immersi nei boschi partendo da località Le Sante di Capo di Ponte fino al monastero di S. Salvatore, del quale resta uno splendido esempio di chiesa in stile romanico, aperto per l'occasio ...