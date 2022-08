Ottime notizie per il prezzo dell’iPhone 14 | quanto dovrebbe costare

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi 3 agosto raccogliamo dellesul14, inteso come il modello base della prossima serie ammiraglia in uscita a settembre. Il valore commerciale del dispositivonon subire aumenti e restare lo stesso del predecessore. Siamo nel campo delle indiscrezioni ma vale la pena analizzarle anche perché riportate pure da una fonte autorevole come MacRumors. La notizia ufficiosa odierna parte dal profilo “yeux1122” presente sul blog coreano Naver. Secondoriferito, Apple non avrebbe alcuna intenzione di aumentare il14 rispetto a quello già noto del suo predecessore iPhone 13. La fonte afferma dunque che, visto il costo di listino del melafonino 2011 di 799 dollari, anche il nuovo dispositivo ...