Ordina online un libro antico e ci trova dentro delle ciocche di capelli: la macabra scoperta della tiktoker. Il web si scatena: “I trofei di un serial killer del 1800”, “Fai il DNA” (Di mercoledì 3 agosto 2022) trovare dei resti di capelli in un libro antico comprato online. È quanto accaduto alla tiktoker Christina Dher (‘thedyerghoulhouse’, il nickname sui social) e riportato di recente dalla pagina Webboh. Il tutto è stato raccontato con un video pubblicato dalla donna lo scorso 30 luglio e che, al momento, conta 2.1 milioni di visualizzazioni. Christina (circa 180mila follower tra Instagram e TikTok) è nota per i contenuti gotici, talvolta anche inquietanti. Sui social ama condividere scatti e filmati di luoghi particolarmente misteriosi e affascinanti: cimiteri, castelli, teschi, curiosi cimeli ma anche libri. Come l’ultimo che avrebbe acquistato online, mostrandolo poi ai propri seguaci. Il volume, in pelle, presentava una tasca con al proprio interno alcuni pezzi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)re dei resti diin uncomprato. È quanto accaduto allaChristina Dher (‘thedyerghoulhouse’, il nickname sui social) e riportato di recente dalla pagina Webboh. Il tutto è stato raccontato con un video pubblicato dalla donna lo scorso 30 luglio e che, al momento, conta 2.1 milioni di visualizzazioni. Christina (circa 180mila follower tra Instagram e TikTok) è nota per i contenuti gotici, talvolta anche inquietanti. Sui social ama condividere scatti e filmati di luoghi particolarmente misteriosi e affascinanti: cimiteri, castelli, teschi, curiosi cimeli ma anche libri. Come l’ultimo che avrebbe acquistato, mostrandolo poi ai propri seguaci. Il volume, in pelle, presentava una tasca con al proprio interno alcuni pezzi di ...

GnldNeolife : @AngelsOfLove12 Da ragazza avevo spesso l' herpes ma da quando prendo ACIDOPHILUS PLUS almeno 250 giorni all' anno… - maskara_carla : @DebAttanasio Mia figlia a Pavia ha una bellissima app per i mezzi di trasporto. Vive fuori mano e deve andare in c… - VJimmyV : @justcallmepit Ordina online per saltare la cosa al call center!!! I AM READY - scupsino : appena visto un video di una tipa che giudica un'altra perché ordina shampoo etc online quando dice esplicitamente… - FareKe_com : La Promozione sul cappotto sta per finire!!! Fino al 31 luglio ordina online la tua fornitura di Polistirolo cert… -