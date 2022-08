Napoli De Laurentis: «Il calcio non sa amministrarsi» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: «serve una competizione europea che prenda il posto di quelle farlocche» Intervistato da Smart Talk, la trasmissione di Wall Street Italia condotta dal direttore Leopoldo Gasbarro, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è un fiume in piena. Di seguito le sue parole. COMPETIZIONI EUROPEE – «Il mondo del calcio non sa amministrarsi. Perché devo fare la Champions, l’Europa o la Conference League? Perché l’Italia che ha vinto 4 mondiali nelle votazioni Uefa deve contare un punto come San Marino? Serve per fare adepti ed essere rieletti. L’Europa è fatta dai cinque paesi più importanti, serve una competizione europea che prenda il posto di quelle competizioni farlocche. Ero contrario alla Superlega, è un club di privilegiati che invitano gli altri. Si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole del presidente del, Aurelio De Laurentiis: «serve una competizione europea che prenda il posto di quelle farlocche» Intervistato da Smart Talk, la trasmissione di Wall Street Italia condotta dal direttore Leopoldo Gasbarro, Aurelio De Laurentiis, presidente del, è un fiume in piena. Di seguito le sue parole. COMPETIZIONI EUROPEE – «Il mondo delnon sa. Perché devo fare la Champions, l’Europa o la Conference League? Perché l’Italia che ha vinto 4 mondiali nelle votazioni Uefa deve contare un punto come San Marino? Serve per fare adepti ed essere rieletti. L’Europa è fatta dai cinque paesi più importanti, serve una competizione europea che prenda il posto di quelle competizioni farlocche. Ero contrario alla Superlega, è un club di privilegiati che invitano gli altri. Si ...

