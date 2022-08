Morto Alessandro De Santis, interpretò Lillo in “Johnny Stecchino” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alessandro De Santis, noto per aver interpretato Lillo in “Johnny Stecchino”, è Morto all’età di 50 anni. Ad annunciare la Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 3 agosto 2022)De, noto per aver interpretatoin “Stecchino”, èall’età di 50 anni. Ad annunciare la Perizona Magazine.

