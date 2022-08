Mondo del cinema e della tv in lutto: addio a John Steiner (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo lutto per il cinema italiano e internazionale. È morto John Steiner, attore caratterista inglese che ha legato la sua carriera a registi come Carlo Verdone, Tinto Brass, Dario Argento e altri grandi Maestri della settima arte. Interprete di teatro prima e poi di tv, ha trovato poi spazio sul grande schermo dopo essersi trasferito in Italia negli anni Sessanta. John Steiner si è spento all’età di 81 anni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ornella Muti, l’attrice torna a parlare del flirt con Adriano Celentano: tutta la verità L’attore inglese John Steiner è deceduto il 31 luglio all’età di 81 anni in un incidente stradale. Il divo aveva esordito in un cult-movie del cinema d’autore, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovoper ilitaliano e internazionale. È morto, attore caratterista inglese che ha legato la sua carriera a registi come Carlo Verdone, Tinto Brass, Dario Argento e altri grandi Maestrisettima arte. Interprete di teatro prima e poi di tv, ha trovato poi spazio sul grande schermo dopo essersi trasferito in Italia negli anni Sessanta.si è spento all’età di 81 anni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ornella Muti, l’attrice torna a parlare del flirt con Adriano Celentano: tutta la verità L’attore ingleseè deceduto il 31 luglio all’età di 81 anni in un incidente stradale. Il divo aveva esordito in un cult-movie deld’autore, ...

