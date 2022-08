Love is the Air, Hande Ercel e Kaan Yildirim hanno smesso di seguirsi sui social: è colpa di Kerem Bursin? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Love is the Air: non cessano di far parlare di loro Hande Ercel e Kerem Bursin, anche se la soap che li ha visti protagonisti ed innamorarsi anche nella realtà è finita da tempo e così la loro storia. Sembra che dopo Kerem, Hande abbia avuto una relazione con il collega Kaan Yildirim, ma sia terminata in tempi brevi. Addirittura, ad occhi attenti non è sfuggito che i due abbiano anche smesso” di “segursi” sui social. C’è chi insinua che ciò dipenda da recenti dichiarazioni di Kerem Bursin. Sarà così? Scopriamo i dettagli! Love is the Air: Hande Ercel e Kaan Yildirim non si “seguono” ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 3 agosto 2022)is the Air: non cessano di far parlare di loro, anche se la soap che li ha visti protagonisti ed innamorarsi anche nella realtà è finita da tempo e così la loro storia. Sembra che dopoabbia avuto una relazione con il collega, ma sia terminata in tempi brevi. Addirittura, ad occhi attenti non è sfuggito che i due abbiano anche” di “segursi” sui. C’è chi insinua che ciò dipenda da recenti dichiarazioni di. Sarà così? Scopriamo i dettagli!is the Air:non si “seguono” ...

JoePiscopo0 : @ValeYellow46 Watch the viral video @SunnyEdwards vs Troll... I am the troll :)) God bless you @ValeYellow46 fami… - JoePiscopo0 : @ValeYellow46 @GoPro Watch the viral video @SunnyEdwards vs Troll... I am the troll :)) God bless you @ValeYellow46… - eudaimonchia : dopo aver letto the love hypothesis mi aspetto di diventare il main character se no perché diavolo faccio la sperim… - kugisakihogws : sapete cosa facico ora creo il teenage love triangle su the sims - LOVE7EENS : voi non capite quanto un post di joshua mi faccia stare bene postando praticamente mai e quando lo fa mi si riempie… -