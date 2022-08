LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre i fuggitivi di giornata, gruppo che insegue ad oltre cinque minuti (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Come nella tappa di ieri, i tre battistrada sono gli spagnolo Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), e Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa). 13:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2022. Corridori che hanno coperto una trentina di km, c’è il solito terzetto di fuggitivi. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2022. Partenza da Vivar del Cid, ed arrivo a Villadiego dopo 158 km mossi ma senza asperità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:04 Come nelladi ieri, i tre battistrada sono gli spagnolo Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), Jesus Ezquerra (-BH), e Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa). 13:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale della secondadella. Corridori che hanno coperto una trentina di km, c’è il solito terzetto di. Buongiorno e benvenuti nellascritta della secondadella. Partenza da Vivar del Cid, ed arrivo a Villadiego dopo 158 km mossi ma senza asperità ...

