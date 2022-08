LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Tebogo re dei 100, Faggin fuori di un soffio dalla finale (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.30: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con la terza giornata dei Mondiali Under 20 di Calì. Grazie per averci seguito e buonanotte. 1.29: Gli ori di giornata: Emmanuel (Olanda) nel decathlon, Tebogo (Botswana) nei 100, Konate (Francia) nel lungo, De Klerk (Sud Africa) nel peso donne, O’Hagan (Usa) nel peso uomini, Vilagos (Serbia) nel giavellotto e gli Stati Uniti nella 4×400 mista 1.27: Non è arrivata la medaglia dunque per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali Under 20 di Calì. Mattia Furlani ha chiuso al settimo posto il lungo con 7.76, Faggin ha sfiorato l’ingresso nella finale dei 100 con un buon 10?31. Nonino ha concluso con un dignitoso 15mo posto nel decathlon e bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.30: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con la terza giornata deiUnder 20 di Calì. Grazie per averci seguito e buonanotte. 1.29: Gli ori di giornata: Emmanuel (Olanda) nel decathlon,(Botswana) nei 100, Konate (Francia) nel lungo, De Klerk (Sud Africa) nel peso donne, O’Hagan (Usa) nel peso uomini, Vilagos (Serbia) nel giavellotto e gli Stati Uniti nella 4×400 mista 1.27: Non è arrivata la medaglia dunque per l’Italia nella seconda giornata deiUnder 20 di Calì. Mattiaha chiuso alposto il lungo con 7.76,ha sfiorato l’ingresso nelladei 100 con un buon 10?31. Nonino ha concluso con un dignitoso 15mo posto nel decathlon e bene ...

