Jane Fonda ammette di avere fatto il lifting facciale, ma di non andarne (affatto) fiera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi preferisce prendersi cura del suo aspetto fisico attraverso i cosmetici, l'alimentazione, il fitness e il buon sonno. Quanto al lifting, non lo rifarebbe più Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi preferisce prendersi cura del suo aspetto fisico attraverso i cosmetici, l'alimentazione, il fitness e il buon sonno. Quanto al, non lo rifarebbe più

telodogratis : Jane Fonda pentita dei ritocchini: “Non voglio sembrare distorta” - Redneckbob8 : @kelly_ques Jane Fonda, in Barbarella. - GabrieleGalas17 : @stebaraz @g_rizzo76 @AvvocatoAtomico Hai visto Sindrome Cinese, pure io sono innamorato di Jane Fonda, ma da qui a… - GabrieleGalas17 : @g_rizzo76 @stebaraz @AvvocatoAtomico Il tuo compare nomina anche Three Mile island, forse ha visto Sindrome Cinese… - Mario_Jam : Si può criticare per certe sue idee a volte fin troppo neoliberal, ma non si può non stimare la vitalità, la passio… -