Ilary Blasi contesa dai programmi tv per parlare della separazione da Francesco Totti: ecco la sua (inaspettata) decisione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Proprio stamattina avevamo parlato dell’indiscrezione trapelata sul portale Dagospia che vedeva Ilary Blasi contesa tra due programmi televisivi di punta. Ovviamente non in qualità di conduttrice, bensì per parlare della separazione con Francesco Totti. ecco quanto riportato: Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin? La notizia ha subito fatto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Proprio stamattina avevamo parlato dell’indiscrezione trapelata sul portale Dagospia che vedevatra duetelevisivi di punta. Ovviamente non in qualità di conduttrice, bensì perconquanto riportato: Pare che itelevisivi si stiano contendendoper un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin? La notizia ha subito fatto ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - IsaeChia : Ilary Blasi contesa dai programmi tv per parlare della separazione da Francesco Totti: ecco la sua (inaspettata) de… - KeterinJ : RT @SilviaSecci6: #basciagoni comunque volevo dire a tutte le merde che ilary blasi e la toffanin hanno iniziato come letterine in televisi… - ParliamoDiNews : `Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità sulla fine delle nozze con Francesco Totti: ecco i programmi tv che… - Alessan49974889 : RT @SilviaSecci6: #basciagoni comunque volevo dire a tutte le merde che ilary blasi e la toffanin hanno iniziato come letterine in televisi… -