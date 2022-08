Il Pd in Campania ha una spina nel fianco: gli intellettuali anti-De Luca. Ecco cosa hanno scritto oggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – De Luca family-intellettuali: nuovo round. Se per Piero De Luca, il figlio del Governatore, si raccolgono 600 firme per una candidatura blindata tra le fila del Pd, chi avversa lui e il padre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in primis sul fronte del no al terzo mandato, risponde firmando una lunga nota. Così, in attesa dell’uscita, a settembre, del libro che gli hanno dedicato, i vari Aldo Schiavone, Marco Plutino, Paolo Macry, Aurelio Musi, Massimo Villone, Massimiliano Amato, Isaia Salese, Pietro Spirito, Luciana Libero, Licia Amarante, Fabio Avallone, Giuseppe Cantillo, Daniela De Crescenzo attaccano così: “Mentre a Roma perdono tempo tra carbonare e amatriciane – De Luca dixit – in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Defamily-: nuovo round. Se per Piero De, il figlio del Governatore, si raccolgono 600 firme per una candidatura blindata tra le fila del Pd, chi avversa lui e il padre, il presidente della RegioneVincenzo Dein primis sul fronte del no al terzo mandato, risponde firmando una lunga nota. Così, in attesa dell’uscita, a settembre, del libro che glidedicato, i vari Aldo Schiavone, Marco Plutino, Paolo Macry, Aurelio Musi, Massimo Villone, Massimiliano Amato, Isaia Salese, Pietro Spirito, Luciana Libero, Licia Amarante, Fabio Avallone, Giuseppe Cllo, Daniela De Crescenzo attaccano così: “Mentre a Roma perdono tempo tra carbonare e amatriciane – Dedixit – in ...

