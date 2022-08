(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladiha approvato ieri ladideldidi. Quello dellaè il primo passaggio nel percorso per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle concessioni ed il recupero del litorale. Il, infatti, passerà ora dall’Assemblea Capitolina per poi essere sottoposto alla Valutazione ambientale strategica della Regione e ad un percorso partecipativo in cui saranno coinvolti cittadini, associazioni e imprenditori balneari. Rispetto alla proposta della precedente Amministrazione Capitolina, con il nuovo PUA: viene eliminata la passeggiata lineare a ridosso del ...

fattoquotidiano : L'EX SINDACO DI ROMA - “Nel 2013 venni considerato un eretico quando invitai il M5S in giunta, avevamo gli stessi o… - gualtierieurope : La Giunta di #RomaCapitale ha approvato la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di R… - infoitinterno : Giunta approva delibera di adozione preliminare del Piano utilizzazione arenili di Roma - italiaserait : Giunta di Roma Capitale: approvata la delibera di adozione preliminare piano utilizzazione degli arenili - ElenaPirandello : RT @gualtierieurope: La Giunta di #RomaCapitale ha approvato la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma… -

Poco male per chi non è particolarmente appassionato di calcio o non vive a. Ma un vero smacco ... senza alcun contraddittorio, del tutto pretestuoso e peralle soglie della campagna ...Leggi AncheGualtieri assumerà 110 persone. Lega: "Quasi tutti dal Pd". E 3 sono indagati. La replica: "In linea con le altre amministrazioni""' Come Renzo Piano, Boeri sceglie per il ...Confcommercio Thiene soddisfatto dell’incontro con l’amministrazione comunale, che vuole rilanciare il centro storico. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta una riunione promossa da Ascom: erano pre ...La Giunta di Roma Capitale ha approvato ieri la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma. Quello della Giunta è il primo passaggio nel percorso per arrivare all’appr ...