"GF Vip 7", annunciato il primo concorrente ufficiale: la sua missione (Di mercoledì 3 agosto 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip ha il suo primo concorrente ufficiale, anticipato proprio dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore del reality show. Il nome? Giovanni Ciacci. E ha una missione speciale, raccontata proprio da lui stesso: un annuncio fatto in grande stile e che apre gli occhi su una realtà verso la quale ancora oggi si nutrono fin troppi pregiudizi, che fanno male. GF Vip 7, Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale In partenza a settembre, il GF Vip 7 inizia a mettersi in moto, come di consueto, circa un mese prima rispetto all'apertura della famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Si cominciano a svelare i primi nomi, ad anticipare i cambiamenti e le novità.

