Fontecchio | “NBA? Difficile da spiegare a parole | è qualcosa di scioccante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Simoneha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ala piccola azzurra giocherà inagli Utah Jazz raggiungendo nella massima competizione di basket sia Danilo Gallinari sia Paolo Banchero. Questo il suo commento: “E’ affascinante.da. E’di lontano dalla percezione, quasi. L’opzione per uscire dal contratto con Vitoria scadeva il 15 luglio, l’offerta finale dei Jazz è arrivata il 15 mattina. Sono eccitatissimo. Non avevo perso le speranze, anzi ero contento di restare a Vitoria, un posto perfetto per crescere. Mi sono detto: ‘Sarà per l’anno prossimo’. Poi la bella sorpresa, che mi ha scombussolato. È la situazione ideale che stavo cercando. Sono strafelice. Penso di poterci stare. Dovrò ...