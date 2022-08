“Filtrata e ringiovanita” | Alba Parietti si mostra così sui social

Per un volta però la Parietti ha voluto giocare con i filtri , e così ha condiviso una foto palesemente ritoccata , in versione "e con il capello lungo". Il risultato ...Per un volta però la Parietti ha voluto giocare con i filtri , e così ha condiviso una foto palesemente ritoccata , in versione "e con il capello lungo". Il risultato ...I filtri di Instagram piacciono a tutti. Chiunque almeno una volta ha provato a giocare con questi strumenti per provare a migliorare il proprio aspetto in una foto. C’è chi ne abusa e chi li usa con ...Alba Parietti, da sempre fiera della sua immagine, ha voluto giocare con i filtri, lanciando una provocazione ai suoi follower.