Elezioni: Falasca lascia Azione, 'non condivido scelta alleanza' (2) (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) - "Vi comunico la mia decisione di dimettermi dall'incarico di responsabile nazionale diritto del lavoro e dal partito - si legge nella lettera di dimissioni postata su Twitter - mi sono iscritto ad Azione per contribuire a costruire un argine contro il populismo, a partire da quello che inquina le politiche del lavoro da troppo tempo. La scelta di siglare un accordo elettorale che avvicina Azione a persone e forze politiche che su questo populismo hanno costruito le proprie carriere politiche, e che fino a ieri erano considerate totalmente incompatibili con i nostri valori, fa perdere il senso e la ragione del nostro impegno". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) - "Vi comunico la mia decisione di dimettermi dall'incarico di responsabile nazionale diritto del lavoro e dal partito - si legge nella lettera di dimissioni postata su Twitter - mi sono iscritto adper contribuire a costruire un argine contro il populismo, a partire da quello che inquina le politiche del lavoro da troppo tempo. Ladi siglare un accordo elettorale che avvicinaa persone e forze politiche che su questo populismo hanno costruito le proprie carriere politiche, e che fino a ieri erano considerate totalmente incompatibili con i nostri valori, fa perdere il senso e la ragione del nostro impegno".

