Elezioni 2022, Calenda: "Rinegoziare patto con Letta? Azione non è disponibile" (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – "Fratoianni e Bonelli chiedono a Letta di Rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

