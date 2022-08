Dove comprare test rapido covid e altre forniture per medici (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’emergenza sanitaria data dalla crisi pandemica è formalmente conclusa a partire dal 31 Marzo 2022. Nonostante ciò, la diffusione del virus e la sua continua evoluzione continuano a destare preoccupazione nell’opinione pubblica. In questo momento di picco del contagio, i test rapidi e le forniture per medici sono sempre molto richiesti. Dispositivi medici online su Medical Center Italia Nato da una collaborazione tra Pikdare e Gruppo MTD con Citel Group, il nuovo portale di Medical Center Italia è stato creato per venire incontro alle esigenze dei professionisti della salute, mettendo a disposizione forniture per medici selezionate e provenienti dal mercato internazionale. L’esperienza nel settore è indiscutibile data la lunga strada percorsa dal brand, che comparve per la prima ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’emergenza sanitaria data dalla crisi pandemica è formalmente conclusa a partire dal 31 Marzo 2022. Nonostante ciò, la diffusione del virus e la sua continua evoluzione continuano a destare preoccupazione nell’opinione pubblica. In questo momento di picco del contagio, irapidi e lepersono sempre molto richiesti. Dispositivionline su Medical Center Italia Nato da una collaborazione tra Pikdare e Gruppo MTD con Citel Group, il nuovo portale di Medical Center Italia è stato creato per venire incontro alle esigenze dei professionisti della salute, mettendo a disposizioneperselezionate e provenienti dal mercato internazionale. L’esperienza nel settore è indiscutibile data la lunga strada percorsa dal brand, che comparve per la prima ...

