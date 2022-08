Conte a La7: “Di Battista potrà dare sicuramente un contributo al M5s. Di Maio candidato nel Pd? Spettacolo non esaltante” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Alessandro Di Battista è una persona seria e leale. Ha dato un grande contributo al Movimento. Ci sentiremo e mi dirà cosa condivide del nuovo percorso del M5s. Se lui è disponibile a fare questo percorso insieme, potrà dare senz’altro un contributo”. Così, a “In Onda” (La7), il leader del M5s, Giuseppe Conte, si pronuncia su un eventuale ritorno dell’ex parlamentare Alessandro Di Battista nel Movimento. L’ex presidente del Consiglio esclude qualsiasi possibilità di futura alleanza con la Lega di Matteo Salvini (“Abbiamo già dato, grazie”), poi commenta la candidatura di Luigi Di Maio nel listino proporzionale del Pd, in virtù dell’offerta di “diritto di tribuna”, formula escogitata dai dem per i leader di partiti minori entrati nell’alleanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Alessandro Diè una persona seria e leale. Ha dato un grandeal Movimento. Ci sentiremo e mi dirà cosa condivide del nuovo percorso del M5s. Se lui è disponibile a fare questo percorso insieme,senz’altro un”. Così, a “In Onda” (La7), il leader del M5s, Giuseppe, si pronuncia su un eventuale ritorno dell’ex parlamentare Alessandro Dinel Movimento. L’ex presidente del Consiglio esclude qualsiasi possibilità di futura alleanza con la Lega di Matteo Salvini (“Abbiamo già dato, grazie”), poi commenta la candidatura di Luigi Dinel listino proporzionale del Pd, in virtù dell’offerta di “diritto di tribuna”, formula escogitata dai dem per i leader di partiti minori entrati nell’alleanza di ...

