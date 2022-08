Chiariello: “Gente in malafede, De Laurentiis sugli africani ha ragione!” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono scattate tante polemiche su Aurelio De Laurentiis per le frasi sui calciatori africani pronunciate Smart Talk di Wall Street Italia. C’è chi ha interpretato quelle parole addirittura come razzismo, nonostante il club abbia sempre combattuto al fianco di Koulibaly nella lotta alla discriminazione e, nonostante, sembrasse evidente che De Laurentiis intendesse offendere nessuno. Resta però un comunicazione che andrebbe migliorata da parte del numero uno del Napoli, che spesso viene travolto dalle polemiche per i modi ed i toni che utilizza nell’esporre le proprie tesi. Essere un diriGente di calcio ad altissimo livello significa anche parlare in un certo modo, perché alcune sferzate si possono lanciare lo stesso, anche senza calcare la mano per forza. Le parole del presidente del Napoli hanno indispettito l’entourage ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono scattate tante polemiche su Aurelio Deper le frasi sui calciatoripronunciate Smart Talk di Wall Street Italia. C’è chi ha interpretato quelle parole addirittura come razzismo, nonostante il club abbia sempre combattuto al fianco di Koulibaly nella lotta alla discriminazione e, nonostante, sembrasse evidente che Deintendesse offendere nessuno. Resta però un comunicazione che andrebbe migliorata da parte del numero uno del Napoli, che spesso viene travolto dalle polemiche per i modi ed i toni che utilizza nell’esporre le proprie tesi. Essere un diridi calcio ad altissimo livello significa anche parlare in un certo modo, perché alcune sferzate si possono lanciare lo stesso, anche senza calcare la mano per forza. Le parole del presidente del Napoli hanno indispettito l’entourage ...

