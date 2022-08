Calciomercato Milan | la strategia dopo gli addii di Sanches e Chukwuemeka

(Di mercoledì 3 agosto 2022)aver piazzato il colpo Charles De Ketelaere, tutte le attenzioni delin sede di mercato sono adesso rivolte al centrocampo, reparto nel quale i rossoneri non sono ancora riusciti a rimpiazzare Franck Kessie, passato a parametro zero a...

DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - sportli26181512 : Milan, le news di calciomercato di oggi: Definita l'operazione di De Ketelaere, che è arrivato a Milanello alle 8:3… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Chi è #PapeSarr, obiettivo a centrocampo del #Milan: il focus ?? -

Commenta per primo Il Chelsea ha soffiato alil baby talento Chukwuemeka trovando l'accordo con l'Aston Villa per 20 milioni di sterline (al cambio circa 24 milioni di euro), ma non si ferma qui e continua a progettare una rivoluzione ...... ingaggiati Chukwuemeka e il portiere Slonina Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l'accordo con l'Aston Villa per l'ingaggio di Carney Chukwuemeka - uno dei possibili obiettivi del- e per ...Ai microfoni di Milan Tv Charles De Ketelaere ha rilasciato la prima intervista da giocatore del Milan. Charles De Ketelaere è ufficialmente un giocatore del Milan. Ai microfoni della tv ufficiale del ...Il Milan di Paolo Maldini avrebbe rimesso nel mirino il profilo di Dries Mertens, attaccante svincolatosi dal Napoli nelle scorse settimane ...