Calciomercato Como: occhi sullo svincolato Baselli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Como: dopo Fabregas, nel centrocampo dei lagunari potrebbe arrivare anche lo svincolato di Baselli Dopo Fabregas, il Como prepara un altro colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, piace lo svincolato Daniele Baselli. Il calciatore sta ragionando sull’eventualità di accasarsi con i lombardi, che hanno messo sul piatto un’offerta molto importante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022): dopo Fabregas, nel centrocampo dei lagunari potrebbe arrivare anche lodiDopo Fabregas, ilprepara un altro colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, piace loDaniele. Il calciatore sta ragionando sull’eventualità di accasarsi con i lombardi, che hanno messo sul piatto un’offerta molto importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@cesc4official al #Como è ufficiale: depositato il contratto del centrocampista spagnolo #calciomercato #SerieB - spagh_football : Cesc Fabregas: determinante per la scelta della firma con il Como, non può essere tenuta fuori la signora Fabregas… - blusewillis1 : Como, non solo Fabregas: è la squadra più ricca d'Italia. Cosa c'è dietro i successi silenziosi dei fratelli Hartono - news_mercato_ : #Calciomercato, interesse del #Como per Daniele #Baselli, svincolato dopo gli anni al #Torino - lollomazzitelli : RT @Paolomel_: Il #Como, dopo aver chiuso per #Fabregas, ha fatto un importante offerta a #Baselli. Il giocatore, svincolato, sta rifletten… -