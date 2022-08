Britney Spears: “Avrei voluto sposarmi in chiesa” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono già passati quasi due mesi dalle bellissime nozze tra Britney Spears e Sam Asghari. La coppia aveva celebrato il matrimonio il 9 giugno 2022 nella loro casa, in compagnia di amici, parenti e celebrities, per poi partire per la luna di miele in una paradisiaca località tropicale. Ora, a mente fredda, la reginetta del pop sta ripensando alle nozze e a come ha sempre immaginato fossero. Spears, infatti, sognava un matrimonio in chiesa e in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, si legge un velo di rammarico: È qui che inizialmente volevo sposarmi durante il Covid. Volevo andarci tutte le domeniche… è bellissimo ma mi hanno detto che era temporaneamente chiuso a causa della pandemia. A corredo di queste parole, la cantante ha postato una foto di una chiesa, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono già passati quasi due mesi dalle bellissime nozze trae Sam Asghari. La coppia aveva celebrato il matrimonio il 9 giugno 2022 nella loro casa, in compagnia di amici, parenti e celebrities, per poi partire per la luna di miele in una paradisiaca località tropicale. Ora, a mente fredda, la reginetta del pop sta ripensando alle nozze e a come ha sempre immaginato fossero., infatti, sognava un matrimonio ine in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, si legge un velo di rammarico: È qui che inizialmente volevodurante il Covid. Volevo andarci tutte le domeniche… è bellissimo ma mi hanno detto che era temporaneamente chiuso a causa della pandemia. A corredo di queste parole, la cantante ha postato una foto di una, ...

