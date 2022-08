BOOM! Su Canale 5 arriva La Mante (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Mante Venti transalpini traghetteranno il pubblico di Canale 5 verso la nuova stagione. Oltre a Solo uno Sguardo, un’altra miniserie francese andrà a rimpolpare il palinsesto (in fermento) dell’ammiraglia Mediaset tra fine agosto e inizio settembre. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sta per arrivare La Mante. E’ una serie poliziesca che può contare su un volto noto, a livello internazionale, come quello di Carol Bouquet. L’attrice francese interpreta Jeanne Deber, una famosa serial killer ‘la Mante’ (la mantide) in grado di terrorizzare la Francia, che ora a distanza di anni sta rivivendo lo stesso incubo a causa di un emulatore. La donna vuole aiutare a risolvere il caso ma ad una sola condizione: collaborare con suo figlio che lavora in polizia e che non le parla più. Sei le puntate ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 agosto 2022) LaVenti transalpini traghetteranno il pubblico di5 verso la nuova stagione. Oltre a Solo uno Sguardo, un’altra miniserie francese andrà a rimpolpare il palinsesto (in fermento) dell’ammiraglia Mediaset tra fine agosto e inizio settembre. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sta perre La. E’ una serie poliziesca che può contare su un volto noto, a livello internazionale, come quello di Carol Bouquet. L’attrice francese interpreta Jeanne Deber, una famosa serial killer ‘la’ (la mantide) in grado di terrorizzare la Francia, che ora a distanza di anni sta rivivendo lo stesso incubo a causa di un emulatore. La donna vuole aiutare a risolvere il caso ma ad una sola condizione: collaborare con suo figlio che lavora in polizia e che non le parla più. Sei le puntate ...

