(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo il caso di Elena, la donna malata terminale di cancro che si è tolta la vita in una clinica elvetica, parla il tetraplegico marchigiano che ha chiesto di poterlo fare in Italia: "Manca solo che la Asl indichi il farmaco, ma evidentemente non vogliono farmi morire. Alla fine...

Antonio_Tajani : .@Azione_it getta la maschera. E’la quinta colonna del @pdnetwork e della sinistra. Altro che progetto per creare u… - ladyonorato : Con @MarcoRizzoPC, Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Stefano D’Andrea ed altri abbiamo riunito l’area del dissens… - CarloCalenda : Psichedelico @Antonio_Tajani. I Ministri del Gov. che ha sfiduciato dovrebbero dimettersi perché sono usciti dopo l… - Massimi13438120 : @Pontifex_it Basta vaccino sperimentale a m rna covid19.porta morte malattie rare ,fuoco di sant antonio e altri di… - AdrianoSiro : @Antonio_Tajani @forza_italia Siete finiti, medioevo, inutili come la mummia che vi possiede. -

la Repubblica

'Ci apprestiamo a vivere una vendemmia - concludeRallo -si registra come sempre la più lunga d'Italia, mediamente oltre cento giorni, sebbene l'inizio sia previsto circa una settimana ...Ai microfoni di Sky Sport,Conte ha parlato della lotta per la Premier League e di dove può arrivare il suo Tottenham: "... non dobbiamo pensarein soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap... Antonio, che aspetta il suicidio assistito: "Dovrò andare in Svizzera anch'io. Ma intanto mi lancerò un'ultima volta con il paracadute" Il tecnico degli Spurs: In Inghilterra per storia e investimenti ci sono quattro squadre che partono davanti a tutte: Liverpool, City, United e Chelsea.Il calciomercato sarà aperto ancora per tutto il mese di agosto, ma intanto stanno per cominciare i campionati nazionali. Settimana prossima la serie A, in questo weekend la Premier League. E proprio ...