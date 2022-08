Anticipazioni Svimez 2022 | gap scuola | nell’intero ciclo della primaria un anno di scuola elementare in meno al Sud

ABosurgi : RT @svimez: #Anticipazioni #RapportoSVIMEZ2022 Nel Centro-Nord gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46% del totale. Circa 550mila alun… - carlo_mazzei : RT @svimez: #Anticipazioni #RapportoSVIMEZ2022 Nel Mezzogiorno, dalla crisi del 2008, il progressivo peggioramento della qualità del lavor… - svimez : #Anticipazioni #RapportoSVIMEZ2022 Nel Centro-Nord gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46% del totale. Circa… - PSchioppa : RT @svimez: #Anticipazioni #RapportoSVIMEZ2022 Nel #Mezzogiorno circa 650 mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non be… - ma_mele : RT @svimez: #Anticipazioni #RapportoSVIMEZ2022 Nel #Mezzogiorno circa 650 mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non be… -

"Se gli enti locali del Mezzogiorno non dovessero invertire il trend e rendere più efficiente la macchina burocratica " si legge nelledel Rapportopresentato stamani " avrebbero ...E' quanto emerge dalledel Rapporto2022 sull'economia e la società del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno, rileva, contrariamente alle precedenti crisi ha partecipato alla ...Scuola, tempo medio per alunno della Primaria: al Sud quasi 4 ore a settimana in meno rispetto al Centro-Nord.Si discute ancora a proposito delle disparità tra gli studenti del Nord e quelli del Sud. Stavolta a inserirsi nel dibattito sono stati i dati raccolti da Svimez, l’Associazione per lo Sviluppo dell’I ...