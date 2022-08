Alfonso Signorini confessa | Non mi sono reso conto | sono un incosciente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 3 agosto 2022) In occasione della “Terrazza della Dolce Vita”, Simona Ventura ha condotto una interessantissima intervista a. Il conduttore, infatti, hato diversi aspetta della sua vita professionale e, in particolare, degli episodi di grande incoscienza. Simona Ventura ha recentemente intervistatoriguardo molti aspetti della sua vita e, in particolar modo, anche riguardo la sua avventura al GF Vip. Non è semplicissimo intervistare un anchorman con la personalità die, infatti, è proprio lui che in prima battuta sommerge di parole la Ventura ricordandole quando, decenni fa, “le dava la caccia” da giornalista per trovare le sue partecipazioni di nozze conservate in un' anonima locandina di Chivasso. Ricorda, inoltre, che la Ventura soleva ...