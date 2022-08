VIDEO | Aurelio De Laurentiis senza freni: avete sentito? (Di martedì 2 agosto 2022) l presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare nel corso dell’intervista sul canale Youtube Wall Street Italia, nel corso del programma “Smart Talk“. Tanti i temi affrontati, con vere e proprie bordate da parte del patron azzurro, che ha parlato della cessione della cessione della società, di coppa d’Africa, di Super League, oltre a temi di politica internazionale. #deLaurentiis #napoli #sscnapoli #seriea #putin #superleague ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/MIhozFv » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) l presidente del Napoli,De, è tornato a parlare nel corso dell’intervista sul canale Youtube Wall Street Italia, nel corso del programma “Smart Talk“. Tanti i temi affrontati, con vere e proprie bordate da parte del patron azzurro, che ha parlato della cessione della cessione della società, di coppa d’Africa, di Super League, oltre a temi di politica internazionale. #de#napoli #sscnapoli #seriea #putin #superleague ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/MIhozFv » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Idonotcombdolls : NOOO AURELIO COSA DICI FERMO - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE VIDEO – De Laurentiis ospite a Smart Talk: LIVE VIDEO… - DLamazza : RT @teboor81: Non limitarti a guardare una cosa, e da un solo punto di vista: volgiti anche ad altre e osservale bene. (Marco Aurelio) ht… - Mike11567777 : RT @teboor81: Non limitarti a guardare una cosa, e da un solo punto di vista: volgiti anche ad altre e osservale bene. (Marco Aurelio) ht… - Aurelio_Mazza : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… -