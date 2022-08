Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINTERESSATE DAI LAVORI LA VIA APPIA, QUI CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LA VIA SALARIA CODE DA VIA DI VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO ANCHE LA CASSIA VEIENTANA CONSUETE CODE DA VIA DEL PRATO DELLA CORTE AL RACCORDO, IN ENTRATA ACAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEAVITERBO IL SERVIZIO E’ ANCORA INTERROTTO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER UN INCENDIO I VIGILI DEL FUOCO SONO OPERATIVI NELLE DIVERSE AREE DOVE PERSISTONO GLI INCENDI DA CIRCA DUE GIORNI, SI STIMA CHE LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO ALMENO SINO AL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO RESTIAMO NELL’AMBITO DEL ...