Via Dante di Nanni: anticipato il divieto di vendita bevande in vetro e lattine (Di martedì 2 agosto 2022) Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta degli Assessori al Commercio e alla Sicurezza, ha deliberato di modificare l’arco temporale di applicazione dei divieti previsti dall’art. 8 bis del Regolamento di Polizia Municipale nella zona di via Nanni. Tale articolo, introdotto nel 2013, prevede il divieto di vendita e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo su tutto il territorio cittadino e l’esecutivo di Palazzo Civico – con propria deliberazione e dopo aver informato la competente Commissione Consiliare – può modificare l’intervallo di tempo di applicazione dei divieti per rispettare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l’obiettivo di preservare l’incolumità pubblica. Nel settembre 2021 si era già provveduto a ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 agosto 2022) Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta degli Assessori al Commercio e alla Sicurezza, ha deliberato di modificare l’arco temporale di applicazione dei divieti previsti dall’art. 8 bis del Regolamento di Polizia Municipale nella zona di via. Tale articolo, introdotto nel 2013, prevede ildie di detenzione di contenitori diino in metallo dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo su tutto il territorio cittadino e l’esecutivo di Palazzo Civico – con propria deliberazione e dopo aver informato la competente Commissione Consiliare – può modificare l’intervallo di tempo di applicazione dei divieti per rispettare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l’obiettivo di preservare l’incolumità pubblica. Nel settembre 2021 si era già provveduto a ...

