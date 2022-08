Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Subito vaccino a fasce a rischio in tutta Italia” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se si parte con un programma di vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie deve essere offerto a tutti gli Italiani che rientrano nelle categorie potenzialmente a rischio. Bisogna partire con una campagna nazionale, disponibile in tutte le regioni Italiane e bisogna farlo rapidamente, perché l’Italia è in ritardo rispetto agli altri Paesi pur essendo al decimo posto per numero di casi”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo l’annuncio dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato (“lo Spallanzani di Roma è pronto a partire con il vaccino”). “Anche noi riceviamo tantissime richieste ma dobbiamo rispondere che in Italia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se si parte con un programma di vaccinazione contro ildeve essere offerto a tutti glini che rientrano nelle categorie potenzialmente a. Bisogna partire con una campagna nazionale, disponibile in tutte le regionine e bisogna farlo rapidamente, perché l’è in ritardo rispetto agli altri Paesi pur essendo al decimo posto per numero di casi”. Così Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo l’annuncio dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato (“lo Spallanzani di Roma è pronto a partire con il”). “Anche noi riceviamo tantissime richieste ma dobbiamo rispondere che in, ...

