Traffico Roma del 02-08-2022 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in studio Massimo peschi lavori in corso all'altezza di Ciampino sulla via Appia provocano ancora code nelle due direzioni tra l'ingresso dell' Aeroporto 6 raccordo anulare causa di rallentamenti anche il cantiere aperto da qualche giorno sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare stessa cosa sulla via Cassia tra la porta e il bivio per via della Giustiniana rallentamenti infine sulla via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti in direzione Corso di Francia e poi sulla via Salaria aeroporto dell'Urbe e la tangenziale direzione centro dettagli di questa ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

