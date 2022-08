Taranto | “ennesima aggressione al pronto soccorso” Opi | urgente un vertice con il prefetto

(Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Ora basta, pretendiamo delle risposte concrete: quali tutele per il personale sanitario? Questa la reazione del Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di, Dott. Pierpaolo Volpe, dopo l’ennesimo caso diad un operatore sanitario all’interno deldi. Non è più il tempo delle attese, esigiamo interventi immediati, afferma il Presidente Volpe. Chiederò nell’ambito delle prerogative istituzionali in capo agli Ordini professionali quali Enti sussidiari dello Stato, l’apertura di un tavolo permanente presso la Prefettura di, continua il Presidente Volpe, tutte le istituzioni pubbliche devono farsi carico del problema della sicurezza degli operatori sanitari nei luoghi di cura. Tutti ...

NoiNotizie : #Taranto: 'ennesima aggressione al pronto soccorso' - lillidamicis : Giovedì scorso è morto un Collega, anzi di più, un amico. Per dieci anni abbiamo lavorato fianco a fianco. Ennesima… -

La Repubblica

'Oggi all'Ex Ilva si è sfioratatragedia, con l'incendio al nastro trasportatore e nubi nere che hanno fatto capolino in ... labriolaFrancesco Leggieri...più trafficate si confermano anche in Quest'estate la A1 milano - napoli la A14 bologna -e ...però che questa tregua avrà giorni contati Infatti con l'avvio di agosto sera per l'volta ... A Taranto fumo arancione dall'ex Ilva. L'associazione VeraLeaks: "Depositeremo l'ennesima denuncia" Ora basta, pretendiamo delle risposte concrete: quali tutele per il personale sanitario Questa la reazione del Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, Do ...«L’ex Ilva deve arretrare rispetto alla città. È un’esigenza che siamo tornati a manifestare all’Autorità Portuale, chiedendo ufficialmente che ...