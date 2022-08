Sophie Codegoni | la vista è celestiale | si fermano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 2 agosto 2022) Nell’ultimo post pubblicato su Instagram è riuscita a mandare in tilt il web per via di una bellezza disarmante; ecco. E’ stata una delle principali protagoniste del Grande Fratello Vip, l’ultima edizione., infatti, ha avuto da subito il merito di farsi apprezzare ed amare dal pubblico per via del suo carattere forte, deciso e determinato. Proprio per questo è arrivata ad un passo dalla serata finale del reality di Canale cinque; nonostante non abbia vinto il programma, laha avuto la fortuna di trovare due persone molto importanti. InstagramIniziamo dall’aspetto sentimentale; all’interno della casa più spiata d’Italia dopo il flirt con Gianmaria Antinolfi che non è andato per il meglio, ha trovato la persona più importante della sua vita. Si tratta, ovviamente, ...