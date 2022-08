Serie B, Buffon scrive a Fabregas: “Vediamo se riesci a segnarmi ancora” (Di martedì 2 agosto 2022) “Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta, Fabregas. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ci Vediamo se riesci a segnarmi ancora“. Questo è il messaggio lanciato da Gianluigi Buffon in direzione di Cesc Fabregas, nuovo acquisto del Como. Lo storico portiere italiano, icona del calcio nostrano e militante tra le fila del Parma, ha salutato con favore l’arrivo in Italia del centrocampista spagnolo, grande protagonista in passato tra Arsenal e Barcellona; dopo varie sfide, Nazionali comprese, Buffon ha espresso la sua contentezza per l’approdo in Serie B di Fabregas, peraltro umile nell’abbracciare il progetto comasco nella Serie ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) “Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidartiuna volta,. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Cise“. Questo è il messaggio lanciato da Gianluigiin direzione di Cesc, nuovo acquisto del Como. Lo storico portiere italiano, icona del calcio nostrano e militante tra le fila del Parma, ha salutato con favore l’arrivo in Italia del centrocampista spagnolo, grande protagonista in passato tra Arsenal e Barcellona; dopo varie sfide, Nazionali comprese,ha espresso la sua contentezza per l’approdo inB di, peraltro umile nell’abbracciare il progetto comasco nella...

