Seattle Sounders vs Dallas: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 2 agosto 2022) Alla ricerca della terza vittoria in trasferta per la prima volta dal novembre 2020, Dallas si reca al Lumen Field per affrontare mercoledi 3 agoto i Seattle Sounders. I Sounders, che hanno subito la terza sconfitta consecutiva in trasferta l’ultima volta, cercheranno di tornare rapidamente alla vittoria e di tornare nella parte alta della classifica della Western Conference. Il calcio di inizio di Seattle Sounders vs Dallas è previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partita Seattle Sounders vs Dallas: a che punto sono le due squadre? Seattle Sounders I Seattle Sounders sono stati mandati a picco nella MLS e hanno subito una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 agosto 2022) Alla ricerca della terza vittoria in trasferta per la prima volta dal novembre 2020,si reca al Lumen Field per affrontare mercoledi 3 agoto i. I, che hanno subito la terza sconfitta consecutiva in trasferta l’ultima volta, cercheranno di tornare rapidamente alla vittoria e di tornare nella parte alta della classifica della Western Conference. Il calcio di inizio divsè previsto alle 4 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?sono stati mandati a picco nella MLS e hanno subito una ...

periodicodaily : Seattle Sounders vs Dallas: pronostico e possibili formazioni #3agosto #MLS - sportli26181512 : Chiellini sfiora il gol, gli ex compagni della Juve increduli in tribuna. VIDEO: Nella notte esordio casalingo con… - JuventusClub19 : Un gruppo di bianconeri capeggiati da #Allegri non ha perso l'occasione di applaudire #Chiellini al Banc of Califor… - juv3ntin0vero : RT @JuvMania: Un gruppo di bianconeri capeggiati da #Allegri non ha perso l'occasione di applaudire #Chiellini al Banc of California Stadiu… - FlashJ18 : RT @JuvMania: Un gruppo di bianconeri capeggiati da #Allegri non ha perso l'occasione di applaudire #Chiellini al Banc of California Stadiu… -