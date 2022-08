Schede grafiche Intel Arc: abbiamo una data d’uscita? Inizia il conto alla rovescia… (Di martedì 2 agosto 2022) Sta per arrivare sul mercato la prima scheda video da gaming a marchio Intel. Un’operazione tutt’altro che facile quella per l’azienda statunitense, tenendo conto soprattutto che al momento il settore è dominato a mani basse da NVIDIA, quelle che sono le Schede grafiche più desiderate in assoluto. Schede grafiche Intel Arc, 2/8/2022 – Computermagazine.itIn ogni caso, Intel è sempre più vicina a presentare la sua prima lineup di Schede grafiche su desktop, di modo da permettere ai videogiocatori di avere una nuova alternativa sul mercato. Come riferito dal sito di Everyeye, secondo gli ultimi rumors, e tenuto conto della presunta roadmap originaria di Intel ARC, le nuove componenti ... Leggi su computermagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Sta per arrivare sul mercato la prima scheda video da gaming a marchio. Un’operazione tutt’altro che facile quella per l’azienda statunitense, tenendosoprattutto che al momento il settore è dominato a mani basse da NVIDIA, quelle che sono lepiù desiderate in assoluto.Arc, 2/8/2022 – Computermagazine.itIn ogni caso,è sempre più vicina a presentare la sua prima lineup disu desktop, di modo da permettere ai videogiocatori di avere una nuova alternativa sul mercato. Come riferito dal sito di Everyeye, secondo gli ultimi rumors, e tenutodella presunta roadmap originaria diARC, le nuove componenti ...

