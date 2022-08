No di Si e Verdi al patto Letta-Calenda E aprono ai 5 Stelle

arb_ney : @cmqpiena Beh anche se il Patto sui collegi é a favore di Calenda I punti programmatici sono molto più progressisti… - maluni54 : RT @AldoSciara: Salario minimo, diritti civili, Ius Scholae, attuazione del PNRR, riforma del patto di stabilità senza ritorno all’austerit… - PetrazzuoloF : RT @AldoSciara: Salario minimo, diritti civili, Ius Scholae, attuazione del PNRR, riforma del patto di stabilità senza ritorno all’austerit… - Ve10VeGhost : RT @AldoSciara: Salario minimo, diritti civili, Ius Scholae, attuazione del PNRR, riforma del patto di stabilità senza ritorno all’austerit… - CieloGrigioStop : RT @AldoSciara: Salario minimo, diritti civili, Ius Scholae, attuazione del PNRR, riforma del patto di stabilità senza ritorno all’austerit… -

... ilche abbiamo fatto oggi rende le prossime elezioni contendibili', dichiara il segretario ... compresi Angelo Bonelli dei, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Luigi Di Maio (adesso ...In una nota il Pd, in queste ore, ha scritto che, 'a seguito delelettorale raggiunto oggi con Azione/+Europa, in linea con l'impegno a supportare la costruzione di una coalizione plurale e ...Pd e Azione insieme il 25 settembre ma niente capi partito e nomi divisivi nei collegi uninominali. Il 70% dei candidati ai dem, il 30% ad Azione/+Europa.Il patto prevede che i collegi uninominali vengano divisi tra le due forze (70% al Pd, 30% ad Azione e +Europa), ma anche che rimangano fuori da quei collegi le personalità divisive (come i leader dei ...