Nancy Pelosi è atterrata a Taiwan

Dopo un volo di quattro ore la speaker della Camera dei rappresentanti americana è atterrata a Taiwan. La visita è storica, ma ha già provocato reazioni nervose a Pechino che giudica la missione di Pelosi come un'intromissione negli affari di politica interna cinese. Come ha avvertito il portavoce del ministro degli Esteri cinese Zhao Lijian, le Forze armate cinesi «non staranno a guardare». Il suo paese «prenderà sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e integrità territoriale».

