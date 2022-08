Musiche dal mondo | a Gorizia arrivano i Kokoroko

(Di martedì 2 agosto 2022) In esclusiva per il Nordest e per una delle poche date italiane del loro tour,domani, al teatro Verdi di(h.21), chiudendo il festival transfrontalierodal/Glasbe Sveta ...

Dario67863050 : RT @OretiFabrizio: IL JAZZ ?? INTERNAZIONALE ?? E MUSICHE DAL MONDO ARRIVANO A #GORIZIA?? @OretiFabrizio @rodolfoziberna @il_piccolo @messvene… - Cassia74406152 : RT @OretiFabrizio: IL JAZZ ?? INTERNAZIONALE ?? E MUSICHE DAL MONDO ARRIVANO A #GORIZIA?? @OretiFabrizio @rodolfoziberna @il_piccolo @messvene… - gallo_vitaliano : Arma di Taggia: mercoledì prossimo ritornano le Musiche da Film con la Banda Pasquale Anfossi diretta dal M* Vitali… - wordsandmore1 : #31luglio oltre #HungarianGP #RealJuve #Santoro #Formigli #Modena #Asensio #BuonaDomenica per #uominiedonne che ama… - milanomagazine : “Poiana e i suoi fratelli”, spettacolo di e con Andrea Pennacchi, volto noto di 'Propaganda Live'. Musiche dal vivo… -

ècampania

In esclusiva per il Nordest e per una delle poche date italiane del loro tour, arrivano domani, al teatro Verdi di Gorizia (h.21), chiudendo il festival transfrontalieromondo/Glasbe Sveta (organizzato da Connessioni Circolo Mario Fain di Gorizia e da Kud Morgan di Nova Gorica in collaborazione con Circolo Controtempo), i Kokoroko, la band inglese che ha ...... gara teatrale tra associazioni di giochi di ruolovivo. Grande accoglienza e stupore per lo ... che con trampolieri, epici combattimenti tra valorosi cavalieri,medievali, parate elfiche e ... Le musiche dal mondo a Buonalbergo - ècampania 5' di lettura 02/08/2022 - Dal 6 al 9 agosto il centro storico ospita il festival ideato dall’associazione Nevermind con il patrocinio del Comune. Omaggio ai Radiohead con l’installazione del duo Gran ...La manifestazione gode del patrocinio della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e della Città Metropolitana di Messina Prenderà il via la rassegna musicale “Sicily Gezz: quando i siciliani inve ...