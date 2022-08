Mattarella commemora strage Bologna: matrice fascista, ora verità completa (Di martedì 2 agosto 2022) La "tenacia" dei familiari delle vittime della strage di Bologna "ha sostenuto l'opera di magistrati e di servitori dello Stato che sono riusciti a fare luce su autori, disegni criminali, ignobili ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) La "tenacia" dei familiari delle vittime delladi"ha sostenuto l'opera di magistrati e di servitori dello Stato che sono riusciti a fare luce su autori, disegni criminali, ignobili ...

Candid_S_Voce : Mattarella a Ravenna per i cento anni dall'assalto alla federazione delle Cooperative - - fisco24_info : Mattarella a Ravenna per i cento anni dall'assalto alla federazione delle Cooperative: AGI - Ravenna commemora i ce… - allakatallafru1 : Mattarella commemora i fatti di Ravenna affermando che il Fascismo avrebbe usato lo Stato come strumento della prop… -