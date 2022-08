Las Palmas, Kirian Rodriguez: “Ho il linfoma di Hodgkin” (Di martedì 2 agosto 2022) Kirian Rodriguez, centrocampista del Las Palmas (club militante nella Segunda Division spagnola), ha dato un triste annuncio in conferenza stampa: “Le analisi hanno confermato che ho un tumore, il linfoma di Hodgkin. Tutto è iniziato quando sono tornato dalle vacanze. Durante i test fisici pre-campionato ho informato la società che non stavo bene, soffrivo e mi sentivo gonfio. Adesso seguirò un trattamento e starò lontano dal campo per un po’, ma non dalla squadra. Sto iniziando una battaglia completamente diversa da quella che avranno i miei compagni di squadra la prossima settimana. Voglio che mi vedano forte, non voglio che arrivino messaggi di dolore. Tornerò a dicembre e sarò il miglior colpo di mercato”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022), centrocampista del Las(club militante nella Segunda Division spagnola), ha dato un triste annuncio in conferenza stampa: “Le analisi hanno confermato che ho un tumore, ildi. Tutto è iniziato quando sono tornato dalle vacanze. Durante i test fisici pre-campionato ho informato la società che non stavo bene, soffrivo e mi sentivo gonfio. Adesso seguirò un trattamento e starò lontano dal campo per un po’, ma non dalla squadra. Sto iniziando una battaglia completamente diversa da quella che avranno i miei compagni di squadra la prossima settimana. Voglio che mi vedano forte, non voglio che arrivino messaggi di dolore. Tornerò a dicembre e sarò il miglior colpo di mercato”. SportFace.

