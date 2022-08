"La linea di La7 sulla Meloni è evidente". Crosetto sbotta in tv (Di martedì 2 agosto 2022) Il fondatore di Fratelli d'Italia bacchetta su La7 il conduttore Celata: "Se ce l'ha con la Meloni, la chiami qua e si confronti. La vostra posizione la sappiamo...". Si infiamma in confronto Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Il fondatore di Fratelli d'Italia bacchetta su La7 il conduttore Celata: "Se ce l'ha con la, la chiami qua e si confronti. La vostra posizione la sappiamo...". Si infiamma in confronto

SaverioTolomeo : @ToxMagato LA7 in linea generale é l'emittente privata di Renzi, tranne alcune eccezioni come Giletti, che invece d… - GiusyBelfiore : RT @ToxMagato: #Crosetto che sbatte in faccia in diretta ai pennivendoli della #La7 (la Tv di #Renzi e #PD ) di seguire una certa linea… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Il botta e risposta a #lacorsaalvoto tra #Crosetto e il conduttore #PaoloCelata - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il botta e risposta a #lacorsaalvoto tra #Crosetto e il conduttore #PaoloCelata - PensieroTeo : RT @ToxMagato: #Crosetto che sbatte in faccia in diretta ai pennivendoli della #La7 (la Tv di #Renzi e #PD ) di seguire una certa linea… -