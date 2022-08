La data di scadenza del cibo si deve rispettare? Perché in Uk i supermercati la eliminano e cosa c’entra lo spreco alimentare (Di martedì 2 agosto 2022) La lotta allo spreco alimentare passa anche attraverso la conservazione del cibo. Per questo, alcune catene di supermercati nel Regno Unito hanno deciso di eliminare la data di scadenza dagli alimenti. Non si tratta, infatti, di un limite da rispettare tassativamente: è più una soglia indicativa, che in caso di alimenti freschi conservati correttamente può essere superata per qualche giorno. Limite che si espande ulteriormente per i prodotti industriali secchi. L’iniziativa di Waitrose e le avvertenze mediche La mole di cibo buttato in media è infatti eccessiva: ognuno di noi, ogni anno, cestina 31 chili di prodotti alimentari. E in parte a causa del rigido rispetto delle indicazioni sulla data di scadenza. Le ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) La lotta allopassa anche attraverso la conservazione del. Per questo, alcune catene dinel Regno Unito hanno deciso di eliminare ladidagli alimenti. Non si tratta, infatti, di un limite datassativamente: è più una soglia indicativa, che in caso di alimenti freschi conservati correttamente può essere superata per qualche giorno. Limite che si espande ulteriormente per i prodotti industriali secchi. L’iniziativa di Waitrose e le avvertenze mediche La mole dibuttato in media è infatti eccessiva: ognuno di noi, ogni anno, cestina 31 chili di prodotti alimentari. E in parte a causa del rigido rispetto delle indicazioni sulladi. Le ...

