Kepa ad un passo dal Napoli: si può chiudere già oggi (Di martedì 2 agosto 2022) Passi da gigante nella trattativa che porterà Kepa al Napoli: sembra oramai lui il prescelto per la porta azzurra. Già Sky Sport riportava la presenza dell’agente del giocatore nella giornata di oggi a Milano per incontrarsi con la dirigenza azzurra e sistemare gli ultimi dettagli. Anche l’edizione online della testata spagnola As conferma che manca davvero poco per vedere Kepa con la maglia del Napoli. Essa infatti vede già la giornata di oggi come la possibile giornata decisiva per la formalizzazione del trasferimento. Kepa Arrizabalaga Chelsea Il Napoli e gli agenti di Kepa hanno avuto infatti colloqui quotidiani per tutta la settimana e oggi potrebbe esserci quello decisivo. Vanno formalizzati solo gli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Passi da gigante nella trattativa che porteràal: sembra oramai lui il prescelto per la porta azzurra. Già Sky Sport riportava la presenza dell’agente del giocatore nella giornata dia Milano per incontrarsi con la dirigenza azzurra e sistemare gli ultimi dettagli. Anche l’edizione online della testata spagnola As conferma che manca davvero poco per vederecon la maglia del. Essa infatti vede già la giornata dicome la possibile giornata decisiva per la formalizzazione del trasferimento.Arrizabalaga Chelsea Ile gli agenti dihanno avuto infatti colloqui quotidiani per tutta la settimana epotrebbe esserci quello decisivo. Vanno formalizzati solo gli ...

